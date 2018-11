Eurodeputati di Alde chiedono di sospendere aiuti finanziari a Moldavia fino ad elezioni

L'eurogruppo Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l'Europa (Alde), quarto per numero di seggi nell'Europarlamento, esorta la Commissione Europea a temporeggiare sullo stanziamento degli aiuti macrofinanziari promessi a Chisinau prima delle elezioni parlamentari del prossimo febbraio, ha comunicato l'ufficio stampa di Alde.

La tranche di 100 milioni di euro era stata congelata per la situazione politica in Moldavia. Martedì il Parlamento europeo discuterà l'attuazione dell'accordo di associazione tra l'UE e la Moldavia in una sessione a Strasburgo e la questione verrà messa ai voti il giorno successivo.

"La Moldavia ha compiuto progressi significativi nella liberalizzazione dell'economia, ma permangono gravi problemi sullo stato di diritto ed i diritti fondamentali, per questo chiediamo alla Commissione Europea di attendere le elezioni del febbraio 2019 per decidere sull'erogazione degli aiuti macrofinanziari in base ai risultati".