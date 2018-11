Cremlino: su sanzioni Usa ci sono più domande che risposte

Ci sono ancora più domande che risposte riguardo alla seconda ondata di sanzioni anti-russe recentemente annunciate da Washington, e non è chiaro come esse possano influenzare le prospettive del vertice Russia-USA.

Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

"Abbiamo visto che nei giorni scorsi, il Dipartimento di Stato ha annunciato che gli americani intendono ancora procedere con la preparazione e l'attuazione di questa cosiddetta ‘seconda ondata' di sanzioni. Dobbiamo ancora vedere come sarà, e se potrebbe in qualche modo avere un impatto negativo sulle prospettive dell'incontro bilaterale Putin-Trump. Cioè, ci sono più domande che risposte", ha detto Peskov in un'intervista con la televisione Rossiya 24.