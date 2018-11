Gorbaciov sottolinea l'importanza della cooperazione tra Russia e USA

L'ex presidente sovietico Mikhail Gorbaciov è convinto che la Russia e gli Stati Uniti dovrebbero collaborare, ma non si aspetta miglioramenti a seguito dei risultati delle recenti elezioni di metà mandato per il Congresso degli Stati Uniti.

Oggi Gorbaciov ha assistito all'anteprima di un documentario su sé stesso, creato dal regista tedesco Werner Herzog e dal documentarista inglese Andre Singer. La prima del documentario "Conoscete Gorbaciov" è stata mostrata in un cinema di Mosca. Dopo lo spettacolo, l'ultimo leader sovietico ha risposto a diverse domande dei giornalisti ed ospiti.

"C'è una spaccatura. C'è poco da aspettarsi", il politico ha così commentato i risultati delle elezioni midterm negli Stati Uniti, dove i democratici hanno conquistato la Camera dei Rappresentanti, mentre il Senato è rimasto sotto il controllo dei repubblicani.

"Dobbiamo perseguire con calma e fermezza la linea della cooperazione con l'America, sicuramente prima di tutto. E gli americani dovrebbero sapere che noi russi siamo per la comprensione reciproca, per preservarla e renderla il credo per tutti ", ha continuato Gorbaciov.

All'ex leader sovietico è stato anche chiesto se il mondo si sarebbe tenuto lontano da una nuova guerra fredda.

"Dobbiamo resistere, dobbiamo continuare a seguire la strada che abbiamo delineato, vietare la guerra e, soprattutto, sbarazzarci delle armi nucleari in quanto tali. Chi conosce queste armi può confermare il mio appello a tutti: non dobbiamo permettere un'ulteriore proliferazione, occorre distruggerle," — ha detto Gorbaciov.

In questo contesto l'ex leader sovietico ha nuovamente criticato i piani della leadership americana di ritirarsi dal trattato sull'eliminazione dei missili a medio e corto raggio in Europa. Ha inoltre sottolineato che non si può far salire al potere persone di cui non ci si può fidare.

"Solo quelli di cui ci si può fidare che dovrebbero stare al potere, non chi compra e imbroglia e fa il furbo", — ha affermato Gorbaciov.