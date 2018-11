La Russia e gli Stati Uniti hanno ripreso il dialogo in molti settori, ma è troppo presto per parlare di progressi. Lo ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev.

"Solo le singole questioni sono state discusse dai dipartimenti di politica estera. Ora il dialogo è iniziato, questo è molto buono", ha detto Patrushev ai giornalisti.

"Il dialogo è iniziato in molti settori, ciascuna parte difende i propri interessi. Il tempo dirà se ci sono progressi e in quale direzione. È troppo presto per dirlo", ha detto.