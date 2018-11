L'appartenenza alla NATO non ostacola la cooperazione tra Russia e Turchia

Gli obblighi della Turchia nei confronti della NATO non sono un ostacolo alla cooperazione con la Russia ed altri Paesi, ha affermato Volkan Bozkir, presidente della commissione Esteri del Parlamento turco.

"Tenendo conto che è un membro della NATO, la Turchia continuerà a rispettare tutti i suoi obblighi, tuttavia non siamo mai stati interessati a mantenere le nostre relazioni ancorate in un unico paniere", ha detto Bozkir durante una riunione congiunta delle commissioni Esteri delle camere alte dei Parlamenti di Russia e Turchia.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Commissario UE per l’allargamento chiede interruzione negoziati con la Turchia

Secondo il politico, la Turchia può essere un membro della NATO e allo stesso tempo membro dell'Organizzazione della cooperazione islamica, oltre ad avere eccellenti relazioni con la Russia e l'Iran o aderire a varie organizzazioni economiche dell'Asia centrale.

"In ogni caso prenderemo in considerazione ciascuna di queste aree separatamente e vedremo affinché rafforzino le nostre relazioni con i Paesi delle rispettive regioni. Ma non permetteremo mai a nessuna delle nostre relazioni o ai processi reciproci di diventare pretesto o conseguenza di azioni ostili", ha aggiunto.