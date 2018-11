Diplomazia russa conta quante volte gli USA hanno imposto le sanzioni contro Mosca

"Il tempo passa, ma i pretesti si trovano. Siamo consapevoli che possono seguire nuove misure e sanzioni con la stessa facilità e irresponsabilità con cui sono state adottate prima <…> Spaventa il livello di professionalità dei funzionari americani che rilasciano tali affermazioni".

© Sputnik . Vitaly Podvitsky Sanzionometro

In precedenza il portavoce del Dipartimento di Stato Robert Palladino ha dichiarato al Congresso che fino al 6 novembre Mosca non ha rispettato gli obblighi della legge statunitense sul controllo delle armi chimiche del 1991. Ha aggiunto che Washington sta già conducendo consultazioni con il Congresso per nuove sanzioni antirusse.

L'ennesimo pacchetto di sanzioni statunitensi contro la Russia è entrato in vigore il 27 agosto. Come pretesto sono state sfruttate le accuse contro Mosca per l'uso di armi chimiche nella cittadina britannica di Salisbury, dove l'ex ufficiale del controspionaggio militare sovietico e russo doppiogiochista Sergey Skripal e sua figlia Julia sono stati avvelenati.

La Russia ha ripetutamente proposto di condurre un'indagine congiunta dell'incidente, ma Londra ha ignorato l'iniziativa ed ha negato alle autorità russe di entrare in contatto con gli Skripal.