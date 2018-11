La Crimea, prima o poi, si dovrà riconoscere come russa, ha detto l'ex Cancelliere tedesco Gerhard Schroeder in un'intervista ad Aachener Nachrichten.

"Questa è la realtà, che prima o poi dovrà essere riconosciuta. Tra l'altro, la Crimea, in precedenza apparteneva alla Russia, nel 1954 è stata un dono del leader sovietico Krusciov all'Ucraina, che allora era sovietica. Pensava che il comunismo sovietico vivesse tanto a lungo quanto la Chiesa cattolica. Questo, per fortuna, non è successo", ha detto il politico tedesco.

Egli ha anche sottolineato che l'Europa deve recuperare la cooperazione con Mosca, aggiungendo che la Russia è il suo vicino di casa e senza di lei sul continente non ci sarà la pace a lungo termine.