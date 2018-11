Russia-Libia: a Mosca incontro tra Shoigu e Haftar

In agenda le questioni di sicurezza in Medio Oriente e Nord Africa, così come la lotta contro il terrorismo globale.

Il ministro della difesa russo Sergei Shoigu ha discusso mercoledì a Mosca con il comandante dell'esercito nazionale libico Khalifa Haftar la situazione in Libia, la lotta contro il terrorismo e la sicurezza in Medio Oriente e Nord Africa. Lo ha reso noto il ministero della difesa russo.

"Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha incontrato il comandante dell'esercito nazionale libico Khalifa Haftar. L'ordine del giorno della riunione ha incluso la discussione delle questioni di sicurezza in Medio Oriente e Nord Africa, così come la lotta contro il terrorismo globale e la risoluzione della situazione di crisi in Libia", ha detto il ministero in una dichiarazione.