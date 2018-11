Cremlino: impatto elezioni sulle nostre relazioni potrà essere valutato più in là

I risultati delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti erano abbastanza prevedibili, ma il loro impatto sulle relazioni tra Mosca e Washington potrà essere valutato solo tra qualche tempo. Lo ha detto mercoledì Yury Ushakov, aiutante del Cremlino.

"I risultati elettorali sono andati più o meno come tutti si aspettavano. È interessante notare che i democratici parlano della loro vittoria, mentre Trump parla della sua impressionante vittoria. Per quanto riguarda l'impatto delle elezioni sullo sviluppo delle relazioni russo-americane, dovremmo aspettare e vedere come va a finire", ha detto Ushakov.