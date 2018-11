Venezuela, Ue rinnova restrizioni economiche per altri 12 mesi

L’Unione europea ha deciso di rinnovare le restrizioni economiche nei confronti del Venezuela per altri 12 mesi fino al 14 novembre dell’anno prossimo. Lo ha dichiarato il Consiglio dell’Ue.

"In considerazione del continuo deterioramento della situazione in Venezuela, il Consiglio ha deciso oggi di rinnovare le misure restrittive fino al 14 novembre 2019", si legge in una nota del Consiglio.