Sanzioni Iran, Lavrov: assolutamente illegitime, violano decisioni Onu

Erdogan ha deciso di proteggere l'Iran dagli Stati Uniti

Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov.

"Per quanto riguarda le misure degli Stati Uniti contro l'Iran, sono assolutamente illegittime. Sono attuate in grave violazione delle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e le forme in cui queste misure sono annunciate e attuate, naturalmente, non possono non causare profonda delusione", ha detto Lavrov.

"Nessuno ha abolito le norme del diritto internazionale. E non è ammissibile perseguire una politica sulla base di ultimatum e di richieste unilaterali", ha detto Lavrov.