Elezioni midterm: Per cittadini Usa priorità sono sanità, economia e immigrazione

Questioni come la sanità, l'economia, l'immigrazione e la politica estera saranno fattori critici determinanti per i cittadini degli Stati Uniti al momento di scegliere per chi votare nelle elezioni di medio termine di martedì.

Gli elettori voteranno per 435 seggi della Camera e un terzo dei 100 membri del Senato. Questa elezione è cruciale per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha bisogno dei repubblicani per mantenere il controllo del Congresso al fine di andare avanti con la sua agenda politica.

Salute

Anche se gli elettori americani considerano la sanità una questione chiave, differiscono su ciò che deve essere fatto: alcuni accusano Trump per aver minacciato il sistema sanitario, mentre altri vogliono abrogare Obamacare.

Immigrazione

L'immigrazione è stata un argomento caldo in tutto il paese, ma soprattutto in stati come il Texas, che condivide un confine con il Messico. Trump ha schierato 5.000 militari al confine meridionale, mentre una carovana di migranti diretti negli Stati Uniti dall'America Centrale si fa strada attraverso il Messico.

Politica estera

Washington ha imposto diverse tornate di sanzioni contro la Russia per presunte interferenze nelle elezioni americane e negli affari interni dell'Ucraina. Accuse che Mosca ha ripetutamente negato come tentativi infondati di alimentare l'isteria russa.