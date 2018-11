Oppositori montenegrini chiedono aiuto a Putin e Macron

Mandic e Knezevic, militanti della principale forza d'opposizione in Montenegro, il Fronte Democratico, hanno denunciato inchieste e procedimenti giudiziari in patria a loro carico che secondo loro hanno una motivazione politica.

I deputati del parlamento montenegrino e rappresentanti dell'opposizione Andrija Mandic e Milan Knezevic hanno pubblicato una lettera aperta indirizzata ai presidenti di Russia e Francia, Vladimir Putin ed Emmanuel Macron, nonché a diversi altri politici europei di primo piano per lamentarsi delle azioni delle autorità nazionali che hanno limitato la loro libertà di circolazione.

"Siamo convinti che in Europa oggi non ci sia una forza politica così perseguitata, i cui leader subiscono diversi processi ed i militanti vengono messi in custodia cautelare in costante violazione dei diritti umani fondamentali", si afferma nella lettera.

Oltre a Putin e Macron, il messaggio è rivolto al presidente serbo Alexander Vucic, al presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa Lilian Mori Pasquier, al presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani e al presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE George Tsereteli.

Gli oppositori montenegrini hanno motivato la scelta dei destinatari in base al fatto che in questi Paesi e organizzazioni hanno avuto gli ultimi incontri di lavoro dal 27 luglio al 30 ottobre 2018. Prima e dopo questo intervallo di tempo non potevano recarsi all'estero in quanto erano stati sequestrati dalle autorità i loro passaporti.