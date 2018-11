Russia-Israele, Netanyahu pronto a incontro con Putin a Parigi

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si aspetta di incontrare il presidente russo Vladimir Putin a Parigi l'11 novembre, tuttavia, il formato dell'incontro non è ancora chiaro. Alexander Ben-Zvi, vice direttore generale del dipartimento Eurasia del ministero degli Esteri israeliano, lo ha detto rispondendo alla stampa russa, sottolineando che

"il processo dei preparativi è in corso. Se ci sarà un tale incontro, non lo so ancora. La situazione attorno a questo evento è complessa in termini di problemi di tempo, non posso precisare il formato", ha detto Ben-Zvi ai giornalisti russi.

Dopo il recente incidente aereo all'IL-20M russo con 15 morti, è crisi diplomatica tra Mosca e Israele, mentre i sistemi antimissile S-300 sono stati già consegnati alla Siria, dopo che la Russia nel 2013, su richiesta di Israele, aveva sospeso le forniture.

Fonte: Askanews