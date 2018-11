"Ogni mese la Germania perde 727 milioni di dollari per le sanzioni antirusse ricevendo in cambio solo la gioia di Poroshenko. Sono sicuro: 9 miliardi all'anno non valgono la pena. La decisione della Merkel di prolungare incessantemente le sanzioni, così come di accogliere più di 1 milione di migranti, sono i due più grandi errori del suo governo."

Каждый месяц ФРГ теряет из-за антироссийских санкций 727 млн долл., получая взамен лишь радость Порошенко. Уверен: 9 млрд в год она не стоит. Решение Меркель бесконечно продлевать санкции, как и принять более 1 млн мигрантов, станут двумя самыми крупными ошибками ее правления. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 ноября 2018 г.

​In precedenza la cancelliera tedesca Angela Merkel aveva dichiarato che la Germania avrebbe sostenuto il prolungamento delle sanzioni contro la Russia.

Secondo la Merkel, le sanzioni possono essere alleggerite "se si registrano progressi" nell'attuazione degli accordi di Minsk.

I rapporti tra Mosca e l'Occidente sono peggiorati dopo il colpo di stato in Ucraina e la riunificazione della Crimea con la Russia. Gli Stati Uniti ed alcuni altri Paesi hanno accusato Mosca di ingerenza negli affari interni dell'Ucraina ed hanno imposto sanzioni.

Il Cremlino ha ripetutamente affermato che la Russia non partecipa al conflitto interno ucraino e che la riunificazione della Crimea è avvenuta in modo democratico a seguito di un referendum.