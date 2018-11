Previsto incontro tra capo diplomazia americana e consigliere di Kim Jong-un

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha dichiarato che i colloqui con il funzionario del Partito del Lavoro di Corea Kim Yong-chol, già annunciati per la prossima settimana, si svolgeranno a New York.

"La prossima settimana a New York incontrerò Kim Yong-chol. Avremo una buona opportunità per continuare le discussioni sulla denuclearizzazione iniziata solo pochi mesi fa", ha detto in un'intervista a Fox News.

Il 7 ottobre scorso Pompeo si era recato in Corea del Nord, dove aveva incontrato Kim Jong-un ed aveva discusso con lui l'organizzazione del secondo vertice USA-Nord Corea. Successivamente il quotidiano giapponese Asahi, citando fonti nell'amministrazione americana, ha riferito che il secondo vertice tra Stati Uniti e Corea del Nord potrebbe svolgersi a metà novembre in Europa.