Discusso vertice di Istanbul da Assad con delegazione russa a Damasco

Assad ha preso atto degli sforzi significativi della Russia e quelli personali del presidente Vladimir Putin per "neutralizzare" l'ingerenza straniera negli affari della Siria.

Il presidente siriano Bashar Assad ha discusso oggi con la delegazione russa guidata dall'inviato speciale del Cremlino sulla Siria Alexander Lavrentiev il vertice quadrilaterale di Istanbul e la formazione della commissione costituzionale; le parti hanno concordato di continuare a lavorare per eliminare gli ostacoli per la sua istituzione, ha riferito l'ufficio stampa di Assad.

"Lavrentiev ha comunicato ad Assad durante l'incontro sui risultati del vertice quadrilaterale ad Istanbul gli sforzi di Mosca con tutti i partiti regionali e internazionali per superare le difficoltà sul piano politico, cosa che contribuirà a porre fine alla guerra in Siria", si legge nel comunicato dell'ufficio stampa del presidente siriano.

Assad ha inoltre preso atto degli sforzi significativi della Russia e quelli personali del presidente Vladimir Putin per "neutralizzare" l'ingerenza straniera negli affari della Siria, si afferma nel comunicato.

"Durante l'incontro è stata discussa la formazione della commissione per discutere l'attuale costituzione, c'è un accordo per continuare il lavoro congiunto tra Russia e Siria per rimuovere gli ostacoli che rimangono sulla strada dell'istituzione della commissione stessa".

L'incontro tra i leader di Russia, Turchia, Francia e Germania sulla Siria si è svolto ad Istanbul il 27 ottobre. Le parti hanno discusso in particolare la situazione nella provincia di Idlib, sottolineando la necessità di conservare la tregua. Hanno inoltre preso atto della necessità di combattere il terrorismo ed hanno chiesto la formazione di una commissione costituzionale entro la fine dell'anno.