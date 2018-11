Base militare USA in Polonia, monito del presidente bielorusso Lukashenko a Varsavia

Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko ha riferito di aver consigliato al ministro degli Esteri polacco di non creare "basi aggiuntive", altrimenti Minsk e Mosca dovranno rispondere.

"Ho detto al ministro degli Esteri che ha parlato da noi a Minsk: non siamo intenzionati a combattere contro di voi, quindi non servono basi extra, altrimenti noi e i russi dovremo rispondere. Significa che dovremo schierare qualcosa per contrapporci", ha detto Lukashenko.

Allo stesso tempo il capo di Stato bielorusso, citato dall'ufficio stampa presidenziale, ha sottolineato che la politica estera bielorussa si basa sul principio che "bisogna vivere bene con i nostri vicini, perchè non ha senso confrontarci". Lukashenko ha inoltre rilevato la politica esclusivamente pacifista dello stato e del popolo bielorusso.

"Siamo gente pacifica, non vogliamo la guerra, non siamo ricchi ma non chiediamo niente. Ci guadagniamo da soli la nostra felicità, se ci muoviamo faremo tutto da soli. Ho già detto che decine e centinaia di anni di negoziati sono meglio di un giorno di guerra," — ha detto il presidente bielorusso.

Lukashenko ha aggiunto che il mondo apprezza l'impegno e le azioni della Bielorussia per garantire la sicurezza nella regione europea.

"Oggi hanno finalmente capito quale fosse il prezzo di questo pezzo di terra al centro dell'Europa. Non solo loro, anche gli americani che stanno lontano l'hanno apprezzato. Per non parlare del nostro fratello maggiore (la Russia — ndr)", ha detto.

Alla fine di ottobre Lukashenko aveva analogamente osservato che Minsk e Mosca stanno pensando ad una risposta adeguata "con spese minime" ai piani della Polonia di dislocare un base militare americana.

In precedenza la Polonia aveva offerto agli Stati Uniti di dislocare permanentemente una divisione corazzata americana nel Paese, promettendo di farsi carico dei relativi costi, stimati tra 1 e 2 miliardi di dollari.

La proposta è stata fatta su base bilaterale al di fuori della NATO.