Assemblea generale dell’ONU: 27° votazione per l’abolizione dell’embargo contro Cuba

Per la ventisettesima volta, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione sulla necessità di porre fine al blocco economico, commerciale e finanziario degli Stati Uniti contro Cuba, in vigore da 55 anni.

Per la risoluzione proposta come al solito da Cuba stessa, hanno votato 189 paesi. Due paesi si sono opposti agli Stati Uniti e Israele, che tradizionalmente sostiene la posizione americana su questo tema. Il voto dell'Ucraina non è stata visualizzata sullo schermo, mentre pochi minuti prima aveva votato a favore di modificare la risoluzione.

Nella risoluzione adottata, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite "sollecita nuovamente gli stati in cui tali leggi e misure esistono e continuano ad essere applicate, ad adottare le misure necessarie al fine di abolirle o di porre fine alla loro azione il più presto possibile".