Parlamento armeno si sottomette a Pashinyan e si scioglie

"Le elezioni straordinarie sono state fissate il 9 dicembre 2018. Il decreto entra in vigore dal momento della pubblicazione", afferma il testo del documento pubblicato dal servizio stampa.

Il parlamento dell'Armenia in una riunione speciale giovedì per la seconda volta non è riuscito a eleggere il primo ministro e, secondo la legge, dovrebbe essere sciolto automaticamente.