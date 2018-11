Ministero Esteri: Kiev è andata troppo oltre con le sanzioni

Le autorità dell’Ucraina sono andati troppo con le sanzioni affinché la Russia non risponda a queste, ha dichiarato il rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri Maria Zakharova.

"Per quanto riguarda la reazione in Occidente, mi sembra che le coloro che sostengono l'ideologia delle sanzioni dovrebbero guardare a questo con comprensione. Inoltre, questo non riguarda le nostre azioni sanzionatorie, ma solo le azioni di risposta", ha detto Zakharova durante il briefing.

"Mi sembra che la Russia si stia trattenendo da molto tempo dall'adottare tali misure, ma l'attuale regime di Kiev è andato troppo oltre per non rispondere a queste azioni ostili", ha aggiunto.