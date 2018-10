Presidente Rouhani sulle nuove sanzioni americane: "l'Iran non ha paura"

Alla vigilia delle nuove sanzioni statunitensi, il presidente iraniano Hassan Rouhani ha dichiarato che Teheran non ha paura delle minacce di Washington.

"La gente dovrebbe sapere che il governo non ha paura delle minacce americane", ha detto Rouhani, le cui parole pronunciate durante una riunione di governo sono state pubblicate sul sito ufficiale del presidente iraniano.

Rouhani ha osservato che il popolo iraniano mostrerà fermezza e unità di fronte alle sanzioni americane, definite come una nuova fase di "oppressione degli americani". Tuttavia non ha escluso che i suoi concittadini potrebbero affrontare problemi nei prossimi mesi, contro cui il governo valuterà tutte le opportunità disponibili per attutire gli effetti deleteri.