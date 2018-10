In una celebrazione dedicata al 25° anniversario del sistema elettorale russo, il presidente Vladimir Putin ha dichiarato che non dimenticherà mai il giorno del referendum della riunificazione della Crimea con la Russia.

Intervenendo all'evento, il presidente della commissione per le elezioni territoriali del distretto della città di Sebastopoli Elena Vovk ha affermato che il giorno del referendum sulla riunificazione della Repubblica di Crimea con la Russia è stato speciale per la regione e la gente della penisola non lo dimenticherà mai.

"Riguardo al discorso della funzionaria di Sebastopoli, ha detto che non dimenticheranno mai il giorno del referendum: anche noi non dimenticheremo mai, tutta la Russia non lo dimenticherà", ha detto Putin.