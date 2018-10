Erdogan, in un discorso al parlamento, ha annunciato che la Turchia avvierà un'operazione militare su grande scala per annientare le forze dei curdi siriani a est del fiume Eufrate.

Erdogan, parlando in parlamento, ha dichiarato: "Siamo pronti a distruggere la struttura terroristica a est dell'Eufrate. Abbiamo completato i preparativi per questa operazione. Nel prossimo futuro, condurremo un'operazione su larga scala ed efficiente per mettere in un angolo l'organizzazione terroristica. Arriveremo di notte inaspettatemente".