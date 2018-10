Trump ha detto che vorrebbe "battersi" con la Clinton alle elezioni del 2020

In precedenza, Clinton, in un'intervista con l'agenzia Recode ha affermato di non escludere la possibilità di candidarsi nuovamente come presidente degli Stati Uniti nel 2020. Secondo l'ex segretario di stato, "farà tutto quello che è in suo potere in modo che nel gennaio del 2021 un democratico entri nella Casa Bianca".

"Mi piace. Mi piacciono tutti (i candidati del Partito Democratico). Non vedo nessuno con cui non vorrei battermi (nelle elezioni)", la risposta di Trump alla dichiarazione di Clinton cita il canale.

Trump ha sconfitto Hillary Clinton alle elezioni di novembre 2016, ottenendo 304 voti elettorali dagli stati contro i 227 a Clinton. Allo stesso tempo, Clinton ha ricevuto quasi tre milioni di voti in più rispetto a Trump, e la vittoria di quest'ultimo è stata dovuta ad una migliore distribuzione degli elettori da parte degli stati. Prima delle elezioni, i media e i sociologi predicevano quasi all'unanimità la vittoria di Clinton.