I "caschi bianchi" intendono provocare un contrattacco da parte dei militari siriani per simulare un attacco d'artiglieria con missili con le sostanze tossiche.

I terroristi hanno già trasferito i contenitori con le sostanze tossiche, necessarie per la provocazione, da Idlib nei villaggi di Azaz, Marea e Chobanbei, nella provincia di Aleppo. Lo ha fatto sapere il capo del centro russo per la riconciliazione delle parti in guerra in Siria, tenente generale Vladimir Savchenko.