L’Islanda non ha intenzione di entrare nell'UE

Il primo ministro islandese Katrin Jakobsdottir, in un'intervista a Euobserver, ha affermato che il suo paese non ha motivo di entrare nell'Unione Europea.

"Non penso che in questo momento dovremmo aderire all'UE. Non credo ci siano motivi per farlo", ha detto la Jakobsdottir.

La premier ha criticato la strategia economica europea, affermando che la zona euro è stata creata senza una vera politica fiscale, e ha definito poco democratico l'operato della Banca centrale europea.

L'Islanda ha presentato domanda di adesione all'UE nel 2009, ma nel 2015 l'ha ritirata.

