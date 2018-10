Praga vuole normalizzazione dei rapporti con la Russia

"Con la Russia serve condurre un dialogo attivo, in particolare sulla situazione in Siria. Penso che l'Europa abbia mostrato troppa passività nello sviluppo degli eventi in questo Paese, ha dormito. Siamo interessati affinchè la pace e l'ordine vengano ristabiliti ed i siriani possano tornare a casa, cosa che avrà un impatto positivo sul problema dell'immigrazione in Europa", ha affermato.

Secondo Babiš, l'Occidente è tornato ad una "pseudo-guerra fredda" nei rapporti con la Russia.