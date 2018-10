Il Messico offre ospitalità ai migranti in marcio verso gli USA

Il presidente messicano Enrique Peña Nieto ha annunciato che il Paese è disposto ad accogliere la carovana di migliaia di migranti provenienti dall'America centrale e assicurare per loro le garanzie sociali. Lo ha affermato in un tweet.

"Oggi lanciamo il piano "Ti trovi a casa tua" per i migranti centroamericani che sono già in Messico. Il piano fornisce loro accesso ai programmi per inserirsi nel lavoro, così come l'assistenza medica e le scuole per i bambini", ha scritto.

Hoy lanzamos el plan #EstásEnTuCasa para los migrantes centroamericanos que ya se encuentran en México. El plan da acceso a programas de empleo temporal, además de atención médica y escuelas para los menores de edad. pic.twitter.com/9GHq3GNNxb — Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 октября 2018 г.

​Il 24 ottobre si è appreso che la seconda carovana, composta da migliaia di migranti dell'Honduras, è partita in direzione degli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti potrebbero chiudere il confine meridionale col Messico per i migranti dall'America Latina e proibire di presentare le richieste di asilo. Inoltre ha inviato l'esercito verso il confine. In aggiunta l'inquilino della Casa Bianca ha minacciato di tagliare gli aiuti finanziari ai Paesi latinoamericani a seguito della marcia dei migranti.