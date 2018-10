Bielorussia disposta a contribuire nella risoluzione del conflitto nel Donbass

"Questo problema <…> dobbiamo risolverlo noi, tre popoli slavi, è una nostra disgrazia, un problema non per gli europei, non per gli americani o qualcun altro. Dobbiamo risolvere questa crisi seguendo l'esempio di altri punti una volta caldi nello spazio post-sovietico", ha dichiarato il capo di Stato bielorusso intervenendo ad una sessione plenaria del forum Bielorussia-Ucraina a Gomel.

Lukashenko ha sottolineato che "la Repubblica di Bielorussia è pronta a lavorare solo nel quadro di un accordo tra l'Ucraina e la Russia, tra i due presidenti".

Il presidente bielorusso ha affermato che l'obiettivo ora è porre fine alla guerra e preservare l'unità dell'Ucraina.