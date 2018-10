ONU, bocciata bozza russa a difesa accordo su euromissili, Mosca: "USA preparano guerra"

La Russia intende difendere sè stessa ed i suoi interessi a differenza degli Stati Uniti che stanno preparando una guerra, ha affermato ieri alla riunione del primo comitato dell'Assemblea Generale dell'ONU il vice direttore del dipartimento per la non proliferazione e il controllo delle armi del ministero degli Esteri russo Andrey Belousov.

Venerdì il primo comitato dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che si occupa di questioni legate al disarmo e alla sicurezza internazionale, ha votato contro la discussione di una bozza di risoluzione russa a difesa del trattato sull'eliminazione dei missili a medio e corto raggio (INF), da cui gli Stati Uniti vogliono uscire.

"Gli Stati Uniti hanno recentemente dichiarato qui che la Russia si sta preparando alla guerra. Sì, la Russia si sta preparando alla guerra, lo confermo. Sì, ci stiamo preparando a difendere la nostra patria, la nostra integrità territoriale, i nostri principi e la nostra gente. Ma c'è una grande differenza con gli Stati Uniti, in termini linguistici, questa differenza è in una sola parola, sia in russo che in inglese: la Federazione Russa si prepara alla guerra e gli Stati Uniti stanno preparando la guerra", ha detto Belousov dopo la bocciatura della discussione della bozza.

"Perché altrimenti gli Stati Uniti si ritirano dal trattato, sviluppano il loro potenziale nucleare e adottano una nuova dottrina militare che rende più facile l'utilizzo delle armi nucleari?" Questo interrogativo è per tutti noi", ha rilevato il diplomatico.