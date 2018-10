Macron: Polonia spieghi se una base Usa permanente possa rafforzare sicurezza Ue

© AFP 2018 / Janek Skarzynski Polonia accusa Mosca di violazione di Atto Russia-NATO

In un'intervista al quotidiano polacco Rzeczpospolita, pubblicata giovedì, Macron ha ricordato che al vertice NATO del 2016 a Varsavia, i suoi membri hanno deciso di rafforzare la presenza dell'alleanza in Polonia e nei tre paesi baltici dispiegando quattro gruppi di combattimento multinazionali sui loro territori. La Francia è uno dei paesi partecipanti al gruppo di combattimento guidato dai tedeschi in Lituania.

"Sorgono le seguenti domande: questo progetto per la creazione di una base permanente [USA] corrisponde alla posizione adottata dalla NATO a Varsavia? La nostra difesa collettiva [europea] aumenterà?… A queste domande dovrebbe essere data risposta in Polonia, non in Francia", ha detto Macron.