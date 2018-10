Pasquale Terracciano: over compliance su fondo bers viola principi Ue

© Sputnik . Mikhail Klimentyev Conte a Mosca, sempre più forte l’alleanza con la Russia

"In occasione dell'ultimo Consiglio europeo, il premier Conte ha proposto la riattivazione del fondo Bers (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo), che metteva a disposizione delle pmi russe 300 milioni di euro, portati a 1,4 miliardi di euro con l'intervento della Bei (Banca europea di investimento) e di banche di investimento private, per ottenere trade facilities e credito all'export. Uno strumento congelato da fenomeni di over compliance nel 2014, che era importante anche per sostenere l'export delle nostre aziende". Lo ha detto oggi all'XI Forum economico eurasiatico di Verona l'ambasciatore d'Italia nella Federazione Russa, Pasquale Terracciano.

"Per quanto riguarda i rapporti comunitari, questi potrebbero cambiare già da dicembre con la ridiscussione del sistema delle sanzioni in scadenza a gennaio. Se così non fosse ci dovremo affidare alla prossima commissione, nella speranza che sia libera da singoli pregiudizi nazionali che come Ue non possiamo accettare. Pregiudizi che inficiano il principio del doppio binario sul quale si basano i rapporti comunitari, perché se è vero che l'Unione ha il dovere di adottare misure sanzionatorie, deve anche impegnarsi a costruire il dialogo — ha aggiunto l'ambasciatore —. La frettolosità con cui l'Ue ha imposto nuove penalizzazioni ha acuito ulteriormente i fenomeni di over compliance, un atteggiamento di eccessiva autolimitazione che Paesi membri e aziende hanno adottato e che va superato. A questo proposito serve un'Ue coesa che risulti un interlocutore più affidabile e un partner con cui si possa instaurare un dialogo costruttivo. L'evoluzione comunitaria in questa direzione rappresenterebbe un vantaggio per tutte le economie coinvolte".

