NATO, viceministro russo: Mosca non rifiuta dialogo

Mosca non rifiuta il dialogo con la Nato. E cercherà di affrontare il nodo dei contratti militari nel corso del Consiglio Nato-Russia che dovrebbe tenersi il prossimo 31 ottobre.

Lo ha detto il viceministro degli Esteri russo, Alexander Grushko:"Non escludiamo affatto il dialogo, perché crediamo che, in vista di una maggiore attività militare in Europa, c'è sicuramente la necessità di interloquire. Per cercare di allentare la tensione e prevenire pericolosi incidenti militari, oltre che per evitare che vi sia qualche fraintendimento", ha detto Grushko in un'intervista.

"All'interno del Consiglio Nato-Russia, cercheremo di riprendere il dialogo nel settore militare: la Nato continua a dire che dobbiamo collaborare ma i contratti militari sono congelati".

La riunione del Consiglio Nato-Russia si terrà il prossimo 31 ottobre. E' quanto si apprende da fonti Nato che definiscono l'appuntamento "un'importante occasione di dialogo".