Libia, Saleh, formare nuovo Consiglio presidenziale per uscire dalla crisi

La formazione di un nuovo Consiglio presidenziale in Libia "è necessaria come soluzione per uscire dalla crisi". E' quanto ha affermato il presidente del parlamento libico di Tobruk, Aguila Saleh.

"In questo caso si potrebbe andare all'elezione di un presidente della Repubblica pro-tempore e anche questa sarebbe una soluzione alternativa".

Le parole di Saleh sono state pronunciate ieri durante un incontro con dei capi tribù di Agedabia alla presenza di diversi deputati ad al Qubba. Saleh ha parlato delle leggi che il parlamento ha finora approvato, come l'abrogazione dell'isolamento politico degli ex gerarchi, presentandola come un successo dei deputati.

Fonte: Agenzia Nova