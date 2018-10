Maduro definisce “pazzo estremista” vice presidente USA

In precedenza, Pence citando una dichiarazione del presidente dell'Honduras ha accusato il Venezuela di finanziare una carovana di migranti, che intende raggiungere gli Stati Uniti.

"Se non fosse stato detto dal pazzo estremista Mike Pence, ci si sarebbe potuto ridere sopra, ma la paranoia imperialistica sta già cominciando, accusandomi di tutto ciò che accadrà, hanno un'ossessione perché non possono rovesciarci", ha detto Maduro in un discorso trasmesso sulla sua pagina Facebook.

In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump riferiva che criminali e sconosciuti residenti in Medio Oriente si dirigevano organizzati in una carovana in Messico fino al confine sud degli Stati Uniti. Ha avvertito le guardie di frontiera e l'esercito che si trattava di una situazione di emergenza su scala nazionale. Il commissario nazionale messicano per la sicurezza Renato Sales Heredia ha negato mercoledì che vi siano terroristi o rappresentanti della criminalità organizzata tra i migranti.

Il Ministero degli Affari Interni e il Ministero degli Affari Esteri del Messico stimano il numero di cittadini dell'America Centrale nella carovana a 3600.