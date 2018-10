Corea del Nord annuncia piani per ridurre tensioni in penisola coreana

Pyongyang aderisce a una ferma posizione per trasformare la penisola coreana in un'isola di pace e stabilità ", ha dichiarato il vice ministro delle forze armate popolari della Corea del Nord, Kim Hyeon Ryong, intervenendo al Forum internazionale sulla sicurezza di Shanshan.

Ha aggiunto che ciò contribuirebbe alla sicurezza in Asia in tutto il mondo.

Il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in e il leader nordcoreano Kim Jong-un si sono già incontrati tre volte quest'anno, l'ultima volta a Pyongyang a settembre. Entro la fine dell'anno il leader della Corea del Nord dovrebbe visitare Seoul.

Alla fine del loro ultimo incontro, è stata firmata una dichiarazione congiunta di intenti a proseguire gli sforzi per liberare la penisola coreana dalle armi nucleari e dalla minaccia di guerra. Inoltre, i ministri della Difesa dei due paesi in presenza dei leader hanno firmato un accordo su misure specifiche per prevenire gli incidenti e garantire la sicurezza.