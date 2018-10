Putin: Russia e Italia vicine su molte questioni regionali e internazionali

Le posizioni di Russia e Italia su molte questioni regionali e internazionali sono vicine, Mosca sostiene gli sforzi di Roma per promuovere la normalizzazione in Libia, compresa l'iniziativa di organizzare una conferenza internazionale sulla Libia a Palermo il 12-13 novembre, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin.

"Nella discussione delle questioni di attualità dell'agenda internazionale e regionale abbiamo constatato che in molte di esse le posizioni della Russia e dell'Italia sono vicine. Mosca sostiene gli sforzi italiani volti a promuovere la normalizzazione in Libia, in particolare l'iniziativa di condurre una conferenza internazionale sulla Libia il 12-13 novembre a Palermo. Io e il presidente del consiglio italiano ne abbiamo parlato oggi in dettaglio", ha detto Putin nella conferenza stampa dopo i colloqui con il capo del governo italiano Giuseppe Conte.