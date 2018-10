Conte a Mosca: “voglio testimoniare al presidente Putin costante disponibilità al dialogo”

La visita di Conte è iniziata in mattinata quando il Premier ha posto dei fiori sulla tomba del milite ignoto fuori dalle mura del Cremlino.

© Sputnik . Vitaliy Belousov Putin e Conte parteciperanno a inaugurazione fabbrica di Chelyabinsk in videoconferenza

Successivamente si è recato in visita all'expo center nel quartiere finanziario di Mosca dove, accompagnato dall'ambasciatore Pasquale Terracciano ha incontrato gli imprenditori italiani in Russia del settore calzaturiero.

In risposta ad Annarita Pilotti, presidente di Assocalzaturifici, la quale in un discorso ha chiesto al primo ministro un ulteriore impegno nel sostegno delle aziende italiane in Russia e negli sforzi per abolire le sanzioni il Premier ha dichiarato:

"La Russia è il nostro partner di riguardo, è un partner strategico e mi darete atto che dall'inizio di questa esperienza di governo ho da subito (…) dimostrato di dare attenzione a questo paese, ho proposto un G8 con il presidente Putin seduto con i partner del G7 per risolvere tutte le più importanti crisi del mondo" ha dichiarato il primo ministro.

Poi rivolgendosi alla questione delle sanzioni Conte ha detto "ho subito dimostrato una certa sensibilità per il fatto che le sanzioni non possono costituire un fine, quanto piuttosto un mezzo per impostare la risoluzione di divergenze".

La visita di Giuseppe Conte a Mosca © Sputnik . Alessandro Naselli

La visita di Giuseppe Conte a Mosca © Sputnik . Alessandro Naselli

La visita di Giuseppe Conte a Mosca © Sputnik . Alessandro Naselli 1 / 3 © Sputnik . Alessandro Naselli La visita di Giuseppe Conte a Mosca

Prima di visitare gli stand degli espositori italiani il premier ha concluso:

"se io sono qui in visita ufficiale, è perché evidentemente voglio testimoniare al presidente Putin una costante disponibilità al dialogo".

La visita di Conte oggi proseguirà nel Palazzo dei Ricevimenti del Governo russo dove incontrerà il suo omologo Dmitry Medvedev e successivamente al Cremlino dove terrà dei colloqui con il presidente russo Vladimir Putin.

Conte invita Putin a visitare l'Italia

Giuseppe Conte ha invitato il presidente Vladimir Putin a recarsi in Italia durante i colloqui in corso al Cremlino.

Il premier italiano ha affermato l'importanza dei rapporti della Federazione Russa con l'Italia sostenendo che "abbiamo realizzato un'amicizia solida che va oltre le difficoltà del momento". Ha inoltre dichiarato che la sua "presenza qui vuole cogliere l'opportunità di esplorare e valorizzare tutto il potenziale delle nostre relazioni".

Successivamente ha invitato il presidente russo a recarsi in visita ufficiale in Italia: "Presidente vorrei subito iniziare con un augurio, che lei possa subito venire in Italia. Manca da troppo tempo. Non vorrei che il popolo italiano pensasse che lei non presta attenzione al popolo italiano".