Giappone, Abe: è vicina una nuova era nelle relazioni con la Russia

"Sulla base del rapporto di fiducia tra me e il presidente della Russia, risolveremo il problema territoriale e concluderemo un trattato di pace", ha affermato Abe.

Egli ha sottolineato che l'assenza di un trattato di pace tra i due paesi è un fatto anormale.

Abe ha notato che gli accordi raggiunti durante la visita di Vladimir Putin a Nagato nel 2016 sono in corso di attuazione. Allora furono firmati circa 80 documenti, relativi, tra le altre cose, alla cooperazione economica, all'agevolazione del rilascio dei visti e alla possibilità di attività economiche congiunte sulle quattro isole meridionali dell'arcipelago delle Curili.

"Per il secondo anno, gli ex residenti delle isole possono visitare le tombe dei loro antenati, arrivando sulle isole in aereo. Abbiamo iniziato a lavorare sulla realizzazione di attività economiche congiunte", ha spiegato il premier giapponese.

La settimana scorsa Putin ha affermato che per concludere un trattato di pace con il Giappone è necessario aumentare il livello di fiducia, possibile solo dopo aver risolto il problema territoriale.