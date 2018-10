Arrivato a Mosca il premier italiano Giuseppe Conte

Il capo del governo italiano Giuseppe Conte è arrivato per la sua prima visita ufficiale in Russia. L'aereo del premier italiano è atterrato all'aeroporto Vnukovo-2 della capitale russa, segnala il corrispondente di Sputnik.

Sotto la scaletta dell'aereo Conte è stato accolto dal vice ministro degli Esteri Alexander Grushko, nonché dalla guardia d'onore.

La visita del capo del governo italiano durerà due giorni. Durante la sua permanenza in Russia Conte incontrerà il presidente Vladimir Putin e il primo ministro Dmitry Medvedev. Come riportato in precedenza Conte discuterà con la leadership russa i fatti d'attualità della politica internazionale e le relazioni bilaterali.

L'arrivo di Conte è stato preceduto dalle visite in Russia del ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini e del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanese.