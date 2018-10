Putin: "stupiscono la Russia alcuni passi ostili degli Stati Uniti"

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che l'incontro con Donald Trump ad Helsinki è stato duro ma utile, per questo Mosca è sorpresa dai passi ostili di Washington. Lo ha affermato nell'incontro con il consigliere della Casa Bianca per la sicurezza nazionale John Bolton.

Il capo di Stato russo ha notato che Mosca è stupita dai passi ostili di Washington.

"Per noi, lo dico onestamente, a volte è sorprendente vedere come gli Stati Uniti intraprendano passi assolutamente non provocati che non possiamo definire amichevoli", ha affermato.

Putin ha osservato che la Russia praticamente non ha risposto a nessuna azione americana.

Allo stesso tempo Putin ha attirato l'attenzione sul fatto che, nonostante questo contesto, lo scambio commerciale tra la Russia e gli Stati Uniti è in crescita: lo scorso anno +16%, quest'anno +8%.