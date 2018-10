Trump svela perché “lo odiano”

"I fake media dicono che i miei recenti rating di approvazione in vari paesi, inclusa l'Unione europea, sono bassi. Certo, sono bassi, perché per la prima volta in 50 anni, sto facendo pagare un caro prezzo per fare affari con l'America" osserva il presidente degli Stati Uniti.

Secondo un sondaggio condotto dal Pew Research Center in 25 paesi, solo il 27% degli intervistati si fida di Trump, meno del presidente russo Vladimir Putin (30%), del presidente della Cina Xi Jinping (34%) e del cancelliere tedesco Angela Merkel, che è leader della classifica con il 52 percento.

Le relazioni americane con molti paesi si sono deteriorate dal primo giugno, Washington ha introdotto i dazi commerciali sull'acciaio (25%) e sull'alluminio (10%). Solo l'Australia, l'Argentina, il Brasile e la Corea del Sud si sono salvati dai dazi sull'acciaio, e solo l'Australia e l'Argentina sull'alluminio.

Per giustificare le tasse, l'amministrazione Trump ha fatto riferimento all'articolo 232 dell'American Trade Expansion Act del 1962. Questa regola consente al presidente di stabilire barriere commerciali con paesi stranieri, se giustificato dagli interessi di sicurezza nazionale.