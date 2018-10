Sicurezza, incontro a Mosca tra Patrushev e Bolton

© Sputnik . Natalia Seliverstova Cremlino valuta possibilità di discussione del trattato su euromissili tra Bolton e Putin

Il Segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev e il Consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Bolton si sono incontrati a Mosca per discutere le prospettive del dialogo strategico Russia-Usa. "Sono state discusse le prospettive per la costruzione di un dialogo tra Mosca e Washington su questioni strategiche: le parti hanno rilevato l'importanza di continuare i contatti a livello di Consigli di sicurezza, nonché di ministeri e dipartimenti dei due paesi in questo settore" ha detto il portavoce del Consiglio russo Yevgeny Anoshin.