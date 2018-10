Lavrov: Russia risponde e dialoga con gli USA su questioni euromissili e disarmo

"Sia per quanto riguarda il Trattato START ed il Trattato INF, ci sono questioni che richiedono discussioni professionali, non slogan, in conformità con le procedure stabilite in ciascuno di questi trattati, anche nell'ambito di meccanismi intergovernativi speciali: per discutere di eventuali problemi che sorgono. Abbiamo chiaramente espresso da molto tempo le nostre posizioni sul Trattato per l'eliminazione dei missili a medio e corto raggio e per il Trattato START III", ha detto Lavrov.

"Siamo interessati affinchè gli Stati Uniti che ci diano a loro volta risposte, stiamo già rispondendo alle domande che gli Stati Uniti ci rivolgono e serve utilizzare i meccanismi esistenti", ha aggiunto Lavrov.