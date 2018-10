Cremlino chiarisce le parole di Putin sull'attacco nucleare

"L'intervento non riguardava il paradiso e principalmente chi ci finisce. Ma la cosa più importante, a molti sfuggita, faceva riferimento alla dottrina militare della Russia, che respinge un attacco nucleare preventivo. Detto in altre parole, nella dottrina militare non è fissato da nessuna parte che ci riteniamo autorizzati a condurre per primi l'attacco", ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Ha chiarito in quali circostanze Mosca potrebbe decidere di ricorrere alle armi nucleari.

"Nella dottrina c'è scritto: opzione uno — ci attaccano con armi nucleari, opzione due — ci attaccano mettendo a rischio l'esistenza del nostro Stato; solo in questi casi la Russia si considera legittimata ad usare armi nucleari", — ha osservato Peskov.

Secondo Peskov, Putin ha sottolineato che la Russia non attaccherà nessuno per prima.

"Ma se verremo attaccati, allora qualcuno andrà all'inferno, qualcun altro in paradiso, etc. Questa è la cosa principale, è molto importante capire questo, tutto il resto è allegorico", ha aggiunto Peskov.