Newsweek: l'assistente di Hillary Clinton ipotizza "rivincita" nel 2020

L'ex segretaria di Stato è rimasta visibile al pubblico dopo la sua bruciante sconfitta nelle elezioni presidenziali del 2016. Hillary intende partire per un tour nel Paese con suo marito Bill Clinton. In futuro potrebbe intervenire ad alcuni comizi e raccogliere fondi per il Partito Democratico.

Tuttavia Reines, che ha lavorato a stretto contatto con la Clinton per molti anni, ha suggerito che potrebbe stare al fianco dei potenziali candidati alle elezioni del 2020.

"Mi chiedo perché il nome di Hillary Clinton non figuri nell'elenco dei candidati per le elezioni del 2020 — nessuno ne parla", ha detto l'assistente al giornale Politico. — E' di 1 anno più giovane di Donald Trump. Ha 4 anni in meno di Joe Biden. Forse l'intera questione è che ha già partecipato alla corsa presidenziale? Bernie Sanders correrà per la seconda volta e Biden per la terza. Forse le mancano consensi? 65 milioni di persone votano per lei".

Tuttavia, secondo Newsweek, Reines ha ammesso che le probabilità che la Clinton competa con Trump per la seconda volta sono piccole.

"Da qualche parte tra una probabilità estremamente improbabile e zero", — ha risposto a proposito della sua partecipazione alla nuova corsa presidenziale. — Ma non sono nulle."