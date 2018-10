Gorbaciov commenta i propositi di Trump per uscire dal trattato sugli euromissili

In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva dichiarato che Washington sarebbe uscita dal trattato INF. "Penso che sia inaccettabile. Era stata una grande vittoria l'adozione delle disposizioni contemplate nei due trattati INF e START sull'eliminazione di missili e testate nucleari tattiche", ha detto Gorbaciov.

L'ex presidente sovietico ritiene che non si sia perso il treno per salvaguardare il Trattato sull'eliminazione dei missili a medio e corto raggio, in Russia arriva un rappresentante degli Stati Uniti ed i Paesi dovrebbero cercare di fermare questo passo deleterio degli Stati Uniti.

"Non lo so se ci riusciranno o no, ma penso che il treno non sia già passato, sembra che arriva un rappresentante americano, hanno il dovere di fermare questa decisione distruttiva," — ha detto Gorbaciov a Sputnik in risposta alla domanda su come devono agire in questa situazione i leader di entrambi i Paesi per salvare il trattato INF e se vale la pena negoziare.