Arrivato a Mosca il consigliere per la sicurezza nazionale USA

"Si trova a Mosca, è già arrivato," — ha dichiarato l'interlocutore dell'agenzia, in risposta alla richiesta di commentare quando Bolton sarebbe arrivato nella capitale russa.

In precedenza il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov aveva riferito a Sputnik che il consigliere di Trump sulla sicurezza nazionale sarebbe giunto a Mosca domenica: la Russia si aspetta di ottenere una spiegazione chiara dei prossimi passi americani in merito al trattato sugli euromissili (INF). In precedenza Ryabkov, in un'intervista con Sputnik, aveva osservato che nei colloqui con Bolton Mosca intende inoltre indicare agli Stati Uniti i loro errori nel modo di agire in Siria.

Durante la sua visita Bolton incontrerà il presidente russo Vladimir Putin e il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolay Patrushev. Lunedì, secondo Ryabkov, Bolton incontrerà il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.