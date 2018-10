Medvedev: “la Russia è pronta al dialogo con l’Ue su varie questioni”

"Per parlare della questione se noi dobbiamo effettuare dei cambiamenti o se i nostri partner europei dovrebbero cambiare qualcosa, ci sono canali di dialogo su tutte le questioni, sulle questioni più urgenti che sono all'ordine del giorno oggi. Le questioni più varie sono ben note: la questione europea, la questione mediorientale e tutta una serie di altre questioni: siamo aperti a tale cooperazione ", ha detto Medvedev in una conferenza stampa in seguito ai negoziati russo-belgi.

Medvedev ha detto che durante i colloqui con il suo omologo belga, hanno notato che nel campo dell'agricoltura "sono bloccate una serie di possibili aree di cooperazione tra Russia e Belgio" a causa di sanzioni e misure restrittive nei confronti della Federazione russa ".

Il primo ministro ha affermato che l'abolizione delle sanzioni è un affare reciprocamente vantaggioso. "Se questo è necessario per i colleghi europei, loro stessi dovrebbero avavnzare questa iniziativa", ha detto Medvedev e ha sottolineato che tali decisioni migliorerebbero il clima economico in tutto il continente europeo.